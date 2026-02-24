Canlı
        Haberler Magazin Nermin Bezmen'den Tolga Savacı'ya: Seni özlemeye devam ediyorum - Magazin haberleri

        Nermin Bezmen'den Tolga Savacı'ya: Seni özlemeye devam ediyorum

        Tolga Savacı'nın vefatının ikinci yılında eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla eşine duyduğu özlemi dile getirdi; son vedalarını ve birlikte yaşadıkları anıları anlatan Bezmen, "Şu çaresiz hasretinle başa çıkılmıyor" sözleriyle yürek burktu

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 18:34
        "Seni özlemeye devam ediyorum"

        Oyuncu Tolga Savacı, 26 Şubat 2024'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Savacı’nın vefatının üzerinden iki yıl geçerken, eşi Nermin Bezmen sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla merhum sanatçıyı andı.

        Bezmen, eşine duyduğu derin özlemi şu sözlerle dile getirdi: Canım Tolga'm, sevdiceğim... İki sene evvel, 24 Şubat, tam da bu saatlerdi kucaklaştığımız, aşk sözcükleri fısıldaştığımız… Meğer beni Newark Havaalanı'nda son karşılayışınmış; o sıcacık, aşk kokan sesinle, "Hoş geldin aşkım, çok özledim seni" deyişin. Yuvamıza beraber yaptığımız son yolculuğumuzmuş. Son sarılmalarımızmış meğer, son sevda sözcüklerimizmiş…

        Son sabahımızmış meğer; "Aşkım bir kahve daha ister misin?" diye sorduğun. Gözlerimin içine bakıp, "Sen bana cenneti yaşattın sevgilim. Hediyemsin benim. Kimseyi seni sevdiğim kadar sevmedim…" diyerek beni göklere çıkardığın o son cümlenmiş… Nereden bilebilirdim az sonra seni sonsuza yolcu edeceğimi? Bilseydim de seni daha fazla sevemezdim zaten; daha tutkulu, daha coşkulu yaşanamazdı bir aşk… Vicdanen 'keşke'lerim yok bu sebeple ama canım benim, şu çaresiz hasretin var ya, onunla başa çıkılmıyor işte.

        İki sene oldu vedandan beri ama bir de bana sor, nasıl geçti zaman... Dipsiz kuyudan kevgirle su toplar gibi geçti Tolga'cığım. En büyük tesellim; seninle paylaştığımız masal gibi aşk ve senin şimdi bu dünyada bulamadığın huzurla sarılmış olman. Bunu çok kuvvetli hissediyorum, hissettiriyorsun. Düşüncelerimde, rüyalarımdasın hep… Yaradan seni şefkatiyle kucaklasın canım benim. Ben seni sevmeye ve özlemeye devam ediyorum…

