1980 sonrası Türk sinemasının ünlü oyuncularından Neşe Aksoy, akciğer kanserine yenik düşerek, 62 yaşında İzmir'de hayata veda etmişti.

Neşe Aksoy'un cenaze namazı, İzmir Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde öğle vaktine müteakip kılındı. Cenazeye; Neşe Aksoy'un kızı Elif Doğru, damadı Emek Can Doğru, yeğenleri Alper Dal ve Tolga Dal, eski eşi Şükrü Ediz, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namaz sonrası Aksoy’un cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NEŞE AKSOY HAKKINDA

1980 sonrası Türk sinemasının ünlü oyuncularından Neşe Aksoy; başta Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrolleri paylaştığı 1982 yapımı 'Arkadaşım' olmak üzere birçok filmle başarılı kariyer edindi.

Neşe Aksoy, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını belirterek şu ifadelerde bulunmuştu: On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. "Biraz toparlanınca yazarım" dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bu bugüne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim.