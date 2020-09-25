HABERTURK.COM

Neşet Ertaş, vefatının 8'inci yılında anılıyor. Yaşar Kemal'in 'Bozkırın Tezenesi' olarak tanımladığı Ertaş, 25 Eylül 2012'de hayatını kaybetti.

Prostat kanseri nedeniyle 74 yaşında İzmir'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Neşet Ertaş, Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'nda babası Muharrem Ertaş'ın kabrinin yanına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Neşet Ertaş'ı şu sözlerle anmıştı; "18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında yapılan ulusal envanterlerden 'Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri'ne alınarak 'Yaşayan İnsan Hazinesi' kabul edilen Neşet Ertaş, 25 Nisan 2011'de İTÜ Devlet Konservatuvarı tarafından fahri doktora ödülüne layık görülürken bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuvarlarda ders olarak okutuldu. Ertaş'ın hayatı ve eserleri Doç. Dr. Erol Parlak tarafından iki ciltlik bir kitap halinde yayımlandı.

Neşet Ertaş, kendisine verilen 'Devlet Sanatçısı' payesini kabul etmedi. Ertaş, payeyi neden kabul etmediğini şu sözlerle dile getirmişti; "O dönem Süleyman Demirel cumhurbaşkanıydı. Devlet sanatçılığı bana teklif edildi. Ben, 'Hepimiz bu devletin sanatçısıyız, ayrıca devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor' diyerek teklifi kabul etmedim. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım. Bir tek TBMM tarafından üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdadımız adına aldım."

Neşet Ertaş'ın albüm, tekli ve külliyat olmak üzere toplam 60 çalışması bulunuyor.

Neşet Ertaş, alkol ve sigara kullanımından dolayı 1978'de parmaklarından felç geçirdi. Ertaş, tedavi görmek için gittiği Almanya'ya gitti. İyileştikten sonra çalışmalarına bu ülkede devam eden Neşet Ertaş, 2000'de Türkiye'ye dönmüştü.