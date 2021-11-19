Karadeniz'de görüldü! Nesli tehlike altında 0:00 / 0:00

AA

Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçı ağlarına orfoz balığı takıldı. Bunun üzerine ilçeye gelen Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu,, balık üzerinde incelemelerde bulundu.

Yağlıoğlu, AA'ya İskenderun Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Cemal Turan ile hazırladıkları makaleyi Karadeniz balık faunasına orfozun kaydının yapılması için Natural and Engineering Sciences isimli bilimsel dergiye sunduklarını anlattı.

Son 10 yıldır özellikle Karadeniz'in biyolojik çeşitliliği üzerine çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yağlıoğlu, "Amasra ilçesinde balıkçı ağına orfoz balığının takıldığı haberini aldık ve hemen bölgeye intikal ettik. Balık şu anda elimizde ve incelemelerimiz devam edecek" dedi.

"KARADENİZ AÇISINDAN ÜZÜCÜ"

Daha önce Akdeniz bölgesinde Kızıldeniz göçmen balıkları üzerinde çalıştığını anlatan Yağlıoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önce Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen canlıların Akdeniz biyo-çeşitliliğini değiştirdiğine tanıklık ederken, yakın zamanda artık Karadeniz'in nasıl Akdenizlileştiğini gözlemek gibi bir durum söz konusu. Karadeniz'de orfoz balığı görülmesine balık açısından bakarsak orfoz, Akdeniz'de nesli tehlike altında olan ve koruma altına alınmış bir tür. Bu türün kendine yeni yaşam alanları bulması, bizler için sevindirici gibi görünse de aslında bize Karadeniz'in Akdenizlileştiğini gösteriyor. Küresel iklim değişikliğinin Karadeniz'in biyo-çeşitliliğini nasıl etkilediğini önümüzdeki süreçlerde daha net göreceğiz."

Bunun, Karadeniz açısından üzücü bir gelişme olduğunu vurgulayan Yağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü deniz biyo-çeşitliliği çok aktif ve değişebilen bir kavram. Bu değişimi balıkçı tezgahlarında dahi görebiliyoruz. Tezgahlarda ekonomik değeri yüksek olan bir kalkan balığını görmek zorlaştı, uskumru neredeyse yok oldu, hamsi çok belirsiz, palamut aynı şekilde. 1 yıl var, 5 yıl yok. Bunların hepsinin sonucu küresel iklim değişikliğine çıkıyor. Küresel iklim değişikliği de insansal sebeplerden dolayı ortaya çıkan bir durum ve üzücü olan da bu. Orfozun Karadeniz'e yerleşmesi durumunda burada hangi balıkları ne kadar etkileyecek, hangi balık neslini tehdit edecek bunları bilemiyoruz. Bu durumu endişe verici gelişmeler olarak değerlendiriyoruz."

Yağlıoğlu, değişimin sonuçlarının öngörülebilmesi için yapılacak bilimsel çalışmaların artırılmasının önemli olduğunu, yakın zamanda konuyla ilgili kapsamlı proje sunulması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.