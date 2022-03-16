AA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan veteriner hekimlik öğrencisi 21 yaşındaki Vural, AA'ya babasının "Öldürme, ölümsüzleştir" tavsiyesiyle 14 yaşında doğal yaşamı gözlemlemeye ve fotoğraflamaya başladığını anlattı.

Vahşi yaşamı gözlemlemek için Afrika'ya gittiğini, yaşadığı Kızılcahamam'da ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaban hayvanlarını fotoğrafladığını belirten Vural, şunları söyledi:

"Ankara Üniversitesi ile birlikte Kızılcahamam'ın bütün yaban hayvanlarını içeren bir kitap oluşturuyoruz. Kızılcahamam'da vaşak, ayı, kurt, kızıl geyik gibi yaban hayvanları yaşıyor. Ayrıca ülkemizdeki dört akbaba türü de bu bölgede yaşıyor. Bunları gözlemlemeyi başardık. Bunları görüntüleyerek yaban hayatımızın tanıtılmasını ve bu konuda insanların bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyorum."

ÇİZGİLİ SIRTLANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Doğanay Vural, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanları fotoğraflamak için Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde gözlemler yaptığını belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Fırat Nehri'nin kenarlarında çizgili sırtlanların yaşadığını biliyordum. Bu hayvanın peşine düştüm. Nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanları fotoğraflamak için özel bir fotokapan sistemi kurduk" diye konuştu.

Çizgili sırtlanları görüntülemek için uzun süre bölgede kaldıklarını ve bu süreçte birçok zorluk yaşadıklarını dile getiren Vural, şunları anlattı:

"Yaklaşık 15 günlük bekleyişin sonunda karşılaştığımız görüntü inanılmazdı. Çünkü çizgili sırtlanı ağzında yavrusuyla görüntülemeyi başardık. O görüntüyü gördüğüm andaki heyecanımı tarif edemem. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlının yavrusuyla birlikte yaşamını, neslini devam ettirdiğini görmek çok büyük bir mutluluktu. Görüntülerimizi hemen yetkili birimler ile paylaştık. Çünkü fotoğrafladığımız bölgede çizgili sırtlanların acilen koruma altına alınması ve o bölgenin milli park ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Vural, birçok gözlemcinin Anadolu parsı ve çizgili sırtlan gibi canlıları görüntülemek için çeşitli bölgelerde çalışmalar yaptığını belirterek, "Çizgili sırtlanı ağzında yavrusuyla görüntülemeyi başardığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü o hayvanı görüntülemek bile zor, yavrusuyla görüntülemek ise çok daha zor" ifadelerini kullandı.

"YABAN HAYVANLARI İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZİ KURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Doğanay Vural, veteriner fakültesinden mezun olduktan sonra yaban hayatıyla ilgili çalışmalarını devam ettirmek istediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Yaban hayvanlarının nesillerini devam ettirebilmeleri, gelecek nesillerin de onları görebilmeleri için mezun olduktan sonra yaban hayvanları için bir rehabilitasyon merkezi kurmayı düşünüyorum. Bu merkezin halkın ziyaretine de açık olmasını istiyorum. Bu benim hayalim. Bu hayalimi gerçekleştirdikten sonra ülkemizin yaban hayatına umarım katkı sağlarım."