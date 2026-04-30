        Haberler Yaşam En zehirli türlerden! Orman işçileri kafkas burunlu engereği görüntüledi

        Nesli tükenme tehlikesindeki Kafkas burunlu engerek Bolu'da

        Bolu'da, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi'nde tehlikeye yakın kategorisinde bulunan Kafkas burunlu engerek yılanı görüntülendi

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 16:40 Güncelleme:
        En zehirli türlerden! Orman işçileri kaydetti

        Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen üretim faaliyetleri sırasında orman üretim işçileri tarafından istiflenmiş orman emvali arasında engerek yılanı bulundu.

        Yılanı bir süre inceleyen orman işçileri, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını ve videosunu çekti.

        Görüntüleri inceleyen Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yılanın Kafkas burunlu engereği olduğunu belirledi.

        Türkiye'nin kuzey kesimlerinde karşılaşılan Kafkas burunlu engereğinin, Türkiye'nin en zehirli endemik yılan türlerinden olduğu belirtildi.

