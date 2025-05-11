NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 14 Mart 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Genç yaşında kanser aktivisti olarak tanınan Neslican Tay üç kez kanseri yendi. Sosyal medya paylaşımlarıyla hayata sıkı sıkıya tutunan ve kanser karşısında pes etmeyeceğini söyleyen Neslican Tay pek çok kanser hastasına ve genç kadına ilham olmuştu.

NESLİCAN TAY HAYATI

Rizeli bir anne ve Manisalı Çerkes bir babanın çocuğu olarak 1998'de Bursa'da dünyaya gelen Neslican Tay ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrenen Neslican Tay kanser tedavisi nedeniyle eğitimine ara verdi.