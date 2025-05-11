Demir Kadın: Neslican filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Gerçek bir yaşam öyküsünden beyaz perdeye uyarlanan "Demir Kadın: Neslican" filmi bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalara kazınan Neslican Tay'ın hayatı, etkileyici bir anlatımla ekranlara taşınıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar otururken, başrolleri Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur ve İlker Aksum paylaşıyor. Yapım, saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte film ve Neslican Tay hakkında merak edilenler...
Umudun ve direncin sembolü haline gelen Neslican Tay’ın hayatını konu alan "Demir Kadın: Neslican" filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı film, Tay’ın kanserle mücadelesini ve ilham veren duruşunu gözler önüne seriyor. Özgür Bakar’ın yönettiği yapımda, Naz Çağla Irmak Neslican’a hayat verirken Yurdaer Okur ve İlker Aksum da kadroda yer alıyor. İşte detaylar...
DEMİR KADIN: NESLİCAN KONUSU NE?
Kanser tedavisi sırasında yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu alan sinema filmi "Demir Kadın: Neslican" televizyonlarda ilk kez ekrana geliyor. Başrollerini Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur ve İlker Aksum'un paylaştığı film, bugün saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.
2023 yapımı bu filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenen yapım, genç yaşta kansere yakalanan Neslican Tay'ın zorlu mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Hastalığını öğrendikten sonra, yaşadığı süreci sosyal medya üzerinden paylaşarak birçok insana umut olan Neslican, güçlü duruşu ve azmiyle geniş kitlelere ilham verdi. Ne yazık ki 2019 yılında hayatını kaybeden Neslican Tay'ın yaşam hikayesi, bu film aracılığıyla unutulmaz bir şekilde anılıyor.
DEMİR KADIN: NESLİCAN OYUNCULARI KİMLER?
Naz Çağla Irmak - Neslican Tay
İlker Aksum - Ömer Yazıcı
Deniz Uğur - Fatma Tay
Mesut Akusta - Fahri Tay
Zeynep Elçin - Nazlıcan Tay
Yurdaer Okur - Doktor Nevzat
Cansu Fırıncı
Özge Sezince Varley
Sedef Şahin
NESLİCAN TAY KİMDİR?
Neslican Tay, 14 Mart 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Genç yaşında kanser aktivisti olarak tanınan Neslican Tay üç kez kanseri yendi. Sosyal medya paylaşımlarıyla hayata sıkı sıkıya tutunan ve kanser karşısında pes etmeyeceğini söyleyen Neslican Tay pek çok kanser hastasına ve genç kadına ilham olmuştu.
NESLİCAN TAY HAYATI
Rizeli bir anne ve Manisalı Çerkes bir babanın çocuğu olarak 1998'de Bursa'da dünyaya gelen Neslican Tay ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrenen Neslican Tay kanser tedavisi nedeniyle eğitimine ara verdi.
14 Ağustos 2017'de kanserle verdiği savaşı sosyal medya üzerinden anlatmaya başlayan Neslican Tay kısa sürede geniş takipçi kitleleri tarafından takip edilmeye başladı. Neslican Tay, bir yıl sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı.
NESLİCAN TAY NE KANSERİYDİ?
Temmuz 2017'de bacağındaki tümörden dolayı bacağı kesildi. Bacağını kaybetmesine rağmen mücadelesini bırakmayan Neslican Tay'ın "Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim" sloganıyla yaptığı TED konuşmasından sonra tanınırlığı arttı. YouTube kanalı 800.000'den fazla takipçiye ulaştı. 20 Eylül 2019'da malign mezenşimal tümör sebebiyle hayatını kaybetti. Cenazesi Rize'ye defnedildi.