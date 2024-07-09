Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu'ya: İyi gidiyoruz sevgilim
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, evliliklerinin sekizinci yıl dönümlerini kutladı; "İyi gidiyoruz sevgilim, devam edelim"
Giriş: 09.07.2024 - 10:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:27
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2016'da nikâh masasına oturan oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, sekizinci evlilik yıl dönümlerini kutladı.
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Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile evlilikleri boyunca çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayımladı.
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"DEVAM EDELİM"
Neslihan Atagül, eşine; "İyi gidiyoruz sevgilim, devam edelim" sözleriyle seslendi.