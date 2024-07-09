Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu'ya: İyi gidiyoruz sevgilim - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu'ya: İyi gidiyoruz sevgilim

        Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, evliliklerinin sekizinci yıl dönümlerini kutladı; "İyi gidiyoruz sevgilim, devam edelim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 10:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2016'da nikâh masasına oturan oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, sekizinci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

        2

        Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile evlilikleri boyunca çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayımladı.

        3

        "DEVAM EDELİM"

        Neslihan Atagül, eşine; "İyi gidiyoruz sevgilim, devam edelim" sözleriyle seslendi.

        4

        Eşinin paylaşımlarına kayıtsız kalmayan Kadir Doğulu da Neslihan Atagül'ün paylaşımlarına kendi sosyal medya hesabında yer verdi.

        5

        "BUNDAN SONRASI SONSUZ"

        Kadir Doğulu; "Bu sene 8, bundan sonrası sonsuz..." notunu düştü.

        #Neslihan Atagül
        #Kadir Doğulu
        #Evlilik yıl dönümü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Gözler Lazio'da!
        Gözler Lazio'da!
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında!
        Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Türksat 6A uzaya fırlatıldı
        Türksat 6A uzaya fırlatıldı
        Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek
        Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek