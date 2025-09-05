2016'da hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, mart ayında Aziz adını verdikleri oğullarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Anne ve baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu çift, bebeklerinin yüzünü göstermeyi tercih etmiyor.

Şu sıralar anneliğin keyfini çıkaran Neslihan Atagül, zaman zaman sosyal medya üzerinden eşi ve oğlu ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve oğlu Aziz ile gün batımını izlediği bir video yayımladı.

Videoda, gün batımını izleyen Neslihan Atagül daha sonra oğlunu kucağına alıp eşine romantik bir öpücük kondurduğu görüldü.