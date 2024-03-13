Neslihan Atagül, Etiler'de görüntülendi: Yeni saç stili ve kovboy çizmeleri
Neslihan Atagül, saçlarını uzun süredir düz kullandığı için içinden geldiğince kestirdiğini açıkladı
Neslihan Atagül, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yeni saç stili ve kovboy çizmeleri ile ayaküstü soruları cevapladı. Yeni saç modelini soran muhabirlere Atagül; “Saçlarım her hangi bir proje için değil içimden geldiği için kestirdim, çok uzun zamandır düz saç kullanıyordum, çok yakında Milano'ya gidiyorum, orada bir televizyon programına katılacağım, çok heyecanlıyım" dedi.