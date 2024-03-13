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        Haberler Magazin Neslihan Atagül, Etiler'de görüntülendi: Yeni saç stili ve kovboy çizmeleri - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül, Etiler'de görüntülendi: Yeni saç stili ve kovboy çizmeleri

        Neslihan Atagül, saçlarını uzun süredir düz kullandığı için içinden geldiğince kestirdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 08:52 Güncelleme: 13.03.2024 - 08:59
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        "İçimden geldi, yaptım"
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        Neslihan Atagül, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yeni saç stili ve kovboy çizmeleri ile ayaküstü soruları cevapladı. Yeni saç modelini soran muhabirlere Atagül; “Saçlarım her hangi bir proje için değil içimden geldiği için kestirdim, çok uzun zamandır düz saç kullanıyordum, çok yakında Milano'ya gidiyorum, orada bir televizyon programına katılacağım, çok heyecanlıyım" dedi.

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