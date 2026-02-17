Canlı
        Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti Anıtkabir'de

        Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti Anıtkabir'de

        Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu, oğlu Aziz Doğulu ve annesi Perihan Çıtlak ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 11:54 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:59
        Ünlü çiftin Anıtkabir ziyareti
        Oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, oğulları Aziz Doğulu ile birlikte anlamlı bir ziyarette bulundu.

        Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'e gitti.

        Ünlü çifte Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak da eşlik etti. Atagül annesini, sosyal medya hesabından "Canım annem canım Ata'm" notuyla paylaştı.

