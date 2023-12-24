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        Haberler Magazin Neslihan Atagül: Oyunculuk, çocukken kendime verdiğim bir söz - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül: Oyunculuk, çocukken kendime verdiğim bir söz

        Uzun bir süredir herhangi bir projede yer almayan Neslihan Atagül, samimi açıklamalarda bulundu. Atagül, son olarak eşi Kadir Doğulu'nun başrolünde yer aldığı ve yapımcılığını üstlendiği filmle ilgili olarak; "Yapımcı olduk diye oyunculuğu da bırakmadık. Bu benim kendime çocukluk sözüm zaten. Kadir'in yanında yapımcılık da öğreniyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:58
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Neslihan Atagül, köpeğiyle Levent'teki bir veterinerden çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Oyun oynarken bir yere takılmış. Geldik gösterdik. Bir şeyi yok teşekkür ederim" dedi.

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        "FORMULA 1'E GEÇ GİTTİK"

        Geçtiğimiz haftalarda eşi Kadir Doğulu ile Dubai'ye giderek Formula 1 yarışlarını izleyen Neslihan Atagül, "Ben seviyorum. Bu sene de takip ettim fazlasıyla... Seviyorum araba kullanmayı. Ama dikkatli kullanıyorum. Kadir, bana bazı deneyimler yaşatıyor ama kontrollü olarak tabii ki. Biraz trafik de vardı azıcık geç gittik" dedi.

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        "KADİR'İN YANINDA YAPIMCILIK ÖĞRENİYORUM"

        Uzun süredir ekranlarda yer almayan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun başrolünde yer aldığı ve yapımcılığını üstlendiği 'Mithat' adlı film hakkında konuştu. Atagül; "Biz yapımcısıyız ve bu çok zor. Yapımcılık zor bir meslek ama aynı zamanda harika bir şey. Bize çok güzel bir katkı sağladı. Çünkü yapımcı, senarist ve oyuncuları daha iyi anlamamıza sebep oldu. Ama yapımcı olduk diye oyunculuğu da bırakmadık. Bu benim kendime çocukluk sözüm zaten. Kadir'in yanında yapımcılık da öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

        #Neslihan Atagül
        #Kadir Doğulu
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