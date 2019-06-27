Neslihan Yılmazel'den 'Anatolian Fusion'

Çalışmalarını İtalya'nın Milano kentinde sürdüren Türk dansçı Neslihan Yılmazel'in hayata geçirdiği 'Anatolian Fusion' projesi, şimdiye kadar İtalya ve İspanya'nın farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluştu. Yılmazel; Anadolu danslarını, kendine özgü bir stille yorumlayarak gerçekleştirdiği workshop ve performanslarıyla büyük ilgi gördü.

'Anatolian Fusion' ile ilgili konuşan Neslihan Yılmazel; "Farklı kültürlere ait etnik dansların buluşması müthiş bir sinerji yaratıyor. Gelenekselden yola çıkarak, farklı ama çok yakın yaşanmışlığın bedende ve duyguda birleşmesinin peşindeyim. Bu düşünceden hareketle İstanbul'da, farklı kültürleri ve dans disiplinlerini, duyguda birleştirme amacıyla yola çıktık. Sanatçı dostlarımla İstanbul'da yapacağımız proje aslında uluslararası bir festival hayalimizin ilk adımı" dedi.

Projenin İstanbul ayağında Persian dans eğitmeni İtalya'dan Silvia Layla ve Flamenko dans eğitmeni İspanya'dan Juana Larreta'nın da katılımı ve Neslihan Yılmazel'in Türkiye'deki sanatçı dostları Serkan Polat, Ayla Karagöz, Bahar Aksoy, Şebnem Sürücü ve Handan Güngör'ün destekleriyle gerçekleştirilecek. Anadolu, Endülüs, Hint ve İran kültürlerinin buluştuğu etkinlik, 4 günlük workshop programıyla başlayıp 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek galayla son bulacak.