"Kapıma vergi memurları dayanırdı"
Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilde çektirdiği fotoğraflarda 11 milyon TL değerinde bir saatle poz verdiği ileri sürülmüştü. Bebek'te görüntülenen oyuncu, iddiaları; "Öyle bir fiyat olsa kapıma vergi memurları dayanırdı" diyerek yalanladı
Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için soluğu Bodrum'da almıştı. Objektif karşısında bikiniyle poz veren Cavadzade'nin değeri, 11 milyon TL saat taktığı ileri sürülmüştü. Cavadzade, günler sonra konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade, İstanbul'a döndü.
"DOĞRU DEĞİL"
Bebek'te görüntülenen Nesrin Cavadzade, gazetecilerin değeri 11 milyon TL olduğu iddia edilen saatin hatırlatılması üzerine; "Öyle bir fiyat olur mu? Tabii ki yazılanlar doğru değil" diyerek iddiaları yalanladı.