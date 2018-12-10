Nesrin Cavadzade, sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi rol aldığı televizyon projelerinde de adından sık sık söz ettiyor. Nesrin Cavadzade, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Peki, Nesrin Cavadzade kimdir?
NESRİN CAVADZADE KİMDİR?
Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundaki Azeri kökenli oyuncu, Bakü'den 11 yaşında ayrılmış ve annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. Türkçesi zayıf olan Nesrin Cavadzade, Türkiye'ye geldiğinde okula tekrardan başlamış ve Türkçe'yi kısa sürede öğrenmiştir.
Nesrin Cavadzade, lise yıllarında tiyatro kolunda yer alarak Türkmen Düğünü adlı oyunda oynadı. Lisenin ardından Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarının ardından oyunculuğa olan merakını sürdüren Cavadzade, 2 sene profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk ekran deneyimini başrol olarak oynadığı Yersiz Yurtsuz dizisinde alan Cavadzade, dizideki başarılı ilerleyişinin ardından Dilber'in Sekiz Günü filminde rol almıştır. Bu filmin ardından en iyi kadın oyuncu ödülünü alan güzel oyuncu, 2011 yılında ATV'de yayınlanan Al Yazmalım adlı dizide bir karaktere can vermiştir.
Bu dizinin aynı senesinde Güzel Günler Göreceğiz ve Yangın Var isimli filmlerle oyunculuk kariyerine yeni taşlar eklemiştir.
Nesrin Cavadzade Türkçe dışında İngilizce ve Rusça bilmektedir.
OYNADIĞI YAPITLAR
2017 - Bizim Hikaye
2016 - Kış Güneşi
2015 – Son Mektup (Film)
2014 – Annemin Şarkısı (Film)
2014 – Küçük Ağa
2013 – Görüş Günü Kadınları
2012 – Ağır Roman Yeni Dünya
2012 – Derin Nefes Al (Film)
2011 – Yangın Var
2011 – Güzel Günler Göreceğiz
2011 – Al Yazmalım
2010 – Samanyolu
2010 – Acı
2009 – Gitmek: Benim Marlon ve Brandom
2008 – Dilber’in Sekiz Günü
2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı
2007 – Yersiz YurtsuzGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.