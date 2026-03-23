        Haberler Dünya "Netanyahu, JD Vance ile görüştü"

        "Netanyahu, JD Vance ile görüştü"

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Washington ile Tahran yönetimleri arasında müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin girişimler ve olası bir anlaşmayı görüştüğü ileri sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 21:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Netanyahu, JD Vance ile görüştü"

        İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi kaynak, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı Vance'in gün içinde İran'a ilişkin telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

        İsmi belirtilmeyen kaynak, ikilinin ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın içeriğini ele aldığını iddia etti.

        Yedioth Ahronot gazetesi ise Netanyahu’nun Vance ile son iki günde ikinci kez telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

        İsrail basını, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin bu hafta Pakistan'da yapılmasının beklendiğini iddia etmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın da ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, bugün İran tarafıyla bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söylemişti.

        İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek." ifadesini kullanmıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Habertürk Gündem - 22 Mart 2026 (İsrail İran'a Nükleer Bomba Atar Mı?)

        Savaşın 23. günü: Dengeler İran lehine mi? Adım adım nükleer savaşa mı?İsrail'de nükleer sızıntı var mı? ABD/İsrail savaşta yapay zekayı nasıl kullanıyor? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Stratejist Murat Akan, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Akademisyen Dr. Özgür Tör ve Siber Güvenlik...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"