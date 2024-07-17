Netanyahu'nun, "Trump ile arasını düzeltmek için yoğun çaba sarf ettiği" öne sürüldü

ABD'de yayın yapan "Axios" sitesinin haberinde, Netanyahu'ya yakın isimlerin, Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından ilişkisi bozulan ikilinin arasındaki buzları eritmek için en az 4 kere Trump'la görüştüğü savunuldu.

Axios'a konuşan Netanyahu'nun ismini açıklamak istemeyen yardımcısı, İsrail Başbakanı'nın kaleme aldığı kitaptan, Trump'ı öven pasajlarının dahi eski ABD Başkanı'na okunduğunu öne sürdü.

"Ancak bunu geride bıraktığımızı düşündüğümüz her seferinde işe yaramadığını ve Trump'ın hala öfkeli olduğunu gördük." diyen Netanyahu'nun Yardımcısı, kasımdaki seçimleri kazanması durumunda Trump'la ilişkilerin ilk dönemde olduğu gibi yakın olmayacağından endişe edildiğini savundu.