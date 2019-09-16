İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yapılacak erken genel seçimlere saatler kala işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geniş güvenlik önlemleri altında işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’nın güney batısında bulunan Ağlama Duvarı’nı ziyaret etti.

Netahyahu’nun sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan ziyarette, İsrail Başbakanı, bir notu Ağlama Duvarı'ndaki aralığa sıkıştırdıktan sonra dua etti.

Hahamların eşlik ettiği Netanyahu’nun, seçimlere saatler kala Ağlama Duvarı’nı ziyaret etmesi dikkati çekti.

Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu da 9 Nisan’da yapılan erken genel seçimler sırasında Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı’nı ziyaret ederek, eşinin başarısı için dua etmişti.