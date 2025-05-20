İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi için Trump vizyonuna bağlı olduğunu iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin kalıcı işgali için başlattıkları kapsamlı saldırılarla ilgili uyarılara, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia ederek, cevap verdi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal için başlatılan kapsamlı saldırıların durdurulması çağrısında bulunan İngiltere, Fransa ve Kanada'ya tepki gösterdi.

"İsrail, Başkan Trump'ın vizyonunu kabul etmekte ve tüm Avrupalı liderleri de aynı şeyi yapmaya çağırmaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması, Hamas'ın silah bırakması, liderlerinin sürgüne gönderilmesi ve Gazze'de silahlı unsur bırakılmaması halinde saldırıların yarın sona erebileceği belirtildi.

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İNGİLTERE, FRANSA VE KANADA'DAN İSRAİL'E GAZZE ÇAĞRISI

Söz konusu ülkelerin Filistin devletini tanımaya hazır oldukları yönündeki açıklamasına tepki gösterilirken, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği şiddetli saldırıların "savunma savaşı" olduğu öne sürüldü.

İngiltere, Fransa ve Kanada, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırarak, "İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa bunlara karşı daha somut adımlar atacağız." açıklamasını yapmıştı.