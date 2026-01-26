Netcad Yazılım halka arz oluyor. 40 milyon lot dağıtımı yapmaya hazırlanan firma 46 TL hisse fiyatı ile üç gün boyuna talep toplayacak. Halka arz sermayesinin yüzde 75-85'lik kısmı arge yatırımları ve işletme sermayesi için kullanılacak. İşte, Netcad Yazılım talep toplama tarihleri, lot dağıtımı, fon kullanımı yeri