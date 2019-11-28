Atiye dizisi ne zaman başlayacak? Atiye dizisi oyuncuları ve konusu ne? soruları diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Netflix'in Hakan: Muhafız'dan sonraki ikinci yerli dizisi Atiye'nin fragmanı yayınlandı. Netflix'ten Atiye dizisinin yayınlanacağı tarihe ilişkin ise açıklama geldi. İşte haberin detayları...

ATİYE'NİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI

ATİYE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsur'un paylaştığı Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü Netflix platformunda izliyiciler ile buluşacak.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın yer alıyor.