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Online dizi ve film izleme platformu Netflix, koronavirüs salgını kapsamında önemli bir karar aldı. Virüs nedeniyle özellikle Avrupa’da uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim uygulamaların giderek yaygınlaşması ve insanların eve kapanmasıyla artan internet kullanımı, genel internet trafiği üzerindeki baskıları da artırdı.

Milyonlarca insanın eş zamanlı olarak yüksek internet tüketimi, altyapıyı da zorlamaya başlayınca online dizi ve film platformu Netflix, Avrupa’daki kullanıcılarına sunduğunu yayın hızında yüzde 25’lik bir yavaşlatmaya gideceğini açıkladı.

Şirketin bu kararı, Netflix CEO’su Reed Hastings’in Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından duyuruldu. Koronavirüs salgının yarattığı olağanüstü zorluklara dikkat çekilen Netflix’ten yapılan açıklamada, Netflix’in Avrupa’daki tüm akışlarındaki bit hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiği belirtildi.

YÜZDE 25 DÜŞÜRÜLECEK

Açıklamada, “Böylece, Avrupa ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 civarında azaltırken aynı zamanda üyelerimize kaliteli bir hizmet sunacağımızı tahmin ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Bu 30 günlük dönemde Netflix'in en üst paketi olan Ultra Yüksek Çözünürlük (Ultra HD) aboneliğine sahip olan kullanıcıların, görüntü kalitesinde sorunlar yaşayabileceği belirtiliyor.

Araştırma şirketi Nielsen’in ilk tespitlerine göre son dönemde koronavirüs nedeniyle insanların eve kapanması Netflix’in trafiğinde yüzde 60’lara varan bir artış yaşandığı tahmin ediliyor.

YOUTUBE DA ADIM ATTI

Netflix’e benzer şekilde Google’ın online video ve müzik platformu YouTube da bu dönemde zirveyi gördükleri trafiğe bağlı olarak sistem üzerindeki genel baskıyı azaltmak için akış kalitesini düşüreceklerini belirtti.

Google’ın çatı kuruluşu Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai ve YouTube CEO’su Susan Wojcicki, bu kararı yine Netflix gibi Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton ile yaptıkları görüşmenin ardından aldı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “AB'deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanımlı hale getirme taahhüdü veriyoruz” denildi.