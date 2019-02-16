Netflix ücretleri ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konulardan biri oldu. Türkiye dahil 190 ülkede hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşan Netflix dünyaca ünlü popüler dizi, film ve belgeselleri belirli bir ücret karşılığında izleyicisi ile buluşturuyor. Geçtiğimiz aylarda ilk Türk yapımı olan Hakan: Muhafız'ı yayınlayan Netflix bu kez Organiz İşler Sazan Sarmalı filmini kullanıcılarına sunuyor.

NETFLİX ÜCRETLERİ NE KADAR? 2019

Bilgisayara uyumlu televizyon, cep telefonu ve tablette izleyebileceğiniz Netflix'te ücretlendirmeler şöyle;

Öncelikle Netflix'e üye olmanız dahilinizde 30 gün boyunca ücretsiz kullanabileceksiniz. Deneme süreniz bitmeden üç gün önce size bir hatırlatma e-postası göndereceğiz. 19/3 tarihinden önce iptal ettiğinizde ücret ödemeyeceksiniz.

Temel: 15,99 TL

Standart: 27,99 TL

Özel: 39,99 TL

1- Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.

2- Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.

3- Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.

Yapmanız gereken tek şey ise size uygun olan bir plan seçmeniz ve daha sonra üyelik sözleşmenizi tamamlamanız.