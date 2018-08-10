Neuchatel Xamax - Thun maçı öncesi rakamlar

İsviçre Süper Lig maçında Neuchatel Xamax ile Thun, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 4 puanlı Neuchatel Xamax 6. sırada bulunuyor, Thun 3 puana sahip ve 8. sırada. Neuchatel Xamax, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Thun son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 442. İddaa'da Neuchatel Xamax kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Thun kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Neuchatel Xamax son hafta oynanan Basel maçında 1-1 berabere kaldı.

Thun, Luzern karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Neuchatel Xamax, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Neuchatel Xamax, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Thun, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Thun, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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