Usta tiyatrocu, "Çıplak Ayak adlı oyunun turnesine çıktık. O zaman Metin yoktu. Metin ile Füsun Erbulak oynamıştı. Füsun hamile kalınca Haldun (Dormen) ile biz devraldık. Anneyi oynayan Nisa (Serezli) da Turgut Boralı’yla olduğu için oyuna kaldıkları yerden devam ettiler. Yani ben önce Metin’in eski eşi Nisa ile turneye çıktım sonra Metin ile. O zaman Metin’le tanışıklığımız bile yok. Ben hem aktör olarak hem de erkek olarak çok hayrandım ona. Pır pır etti tabii yüreğim gördüğümde. Biz Metin ile ‘Aşk’ diye bir oyunda karşılaştık. O zamanlar 20 yaşında olmama rağmen 40 yaşında bir kadını canlandıracaktım. Bu rol için genç olduğumu düşünmüşler ama Metin benim oynamamı çok istemiş. Provalar sırasında bir elektriklenme oldu." dedi.