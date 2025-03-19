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        Haberler Bilgi Yaşam Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz Bayramı gelenekleri nelerdir, nasıl kutlanır?

        Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz Bayramı gelenekleri nelerdir, nasıl kutlanır?

        Tarih boyunca kutlanan Nevruz, doğanın uyanışını ve yeni yılın başlangıcını simgeleyen geleneksel bir bayramdır. Nevruz, özellikle Orta Asya, Orta Doğu, Kafkasya ve Türk Dünyası'nda geniş bir kutlama alanına sahiptir. Aynı zamanda, Türk kültürlerinde ve birçok başka coğrafyada "yeni yıl" anlamına gelir. Peki Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz Bayramı gelenekleri nelerdir, nasıl kutlanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:00
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        Nevruz Bayramı, doğanın uyanışı ve yeni bir yılın başlangıcı olarak büyük bir coşku ile kutlanır. Nevruz’da yapılan geleneksel kutlamalar, kültürden kültüre değişiklik gösterse de bazı ortak belirgin özellikler vardı. İşte Nevruz Bayramı detayları

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        NEVRUZ NE ZAMAN 2025?

        Nevruz 2025 yılında 21 Mart Cuma gününe denk geliyor. Nevruz'un her yıl bu tarihte kutlanmasının ise bir nedeni var. Güneş 21 Mart’a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık verirken, bu denge 21 Mart’ta eşitlenip, daha sonra kuzey yarımküre lehine bozuluyor.

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        NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?

        Nevruz Bayramı, genellikle Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlar gibi geniş bir coğrafyada kutlanan geleneksel bir bahar bayramıdır. Nevruz, Farsça kökenli olup "yeni gün" anlamına gelir ve genellikle doğanın uyanışı, yenilenme ve yeniden doğuşun sembolü olarak kabul edilir.

        NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMA RİTÜELLERİ

        İkilik ve Barışa Yönelik Dua: Nevruz, insanların birbirlerine iyilik dilediği ve eski kırgınlıkları unuttuğu bir zaman dilimidir. Birçok topluluk, bu dönemde geçmişteki olumsuzlukları geride bırakıp barışa yönelik dualar eder.

        Nevruz Sofrası: Nevruz’un en belirgin geleneklerinden biri, Nevruz sofrası kurmaktır. Bu sofrada, çeşitli tatlılar, ekmekler, pilavlar ve özellikle yeşil otlar, börekler ve nevruz tatlıları yer alır. Bu sofralar, bolluk, bereket ve birlikte geçirilen mutlu anları simgeler.

        Kırmızı Yumurtalar ve Şekerlemeler: Nevruz’da genellikle kırmızıya boyanmış yumurtalar kullanılır. Bu, yaşamın ve doğanın devamlılığını simgeler. Ayrıca tatlılar ve şekerlemeler hazırlanarak insanlar birbirine ikramda bulunur.

        Bahar Şarkıları ve Dansları: Nevruz'da çeşitli folklorik danslar ve şarkılar da önemli yer tutar. İnsanlar, geleneksel danslar eşliğinde eğlenir ve bayramın coşkusunu yaşarlar.

        "Nevruz Ateşi" Etkinlikleri: Pek çok yerde, Nevruz’un gelişi ateş yakılarak kutlanır. Bu ateşin etrafında toplanan insanlar, ateşin üzerinden atlayarak temizlendiklerine ve kötü ruhlardan arındıklarına inanırlar.

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        NEVRUZ BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

        Ev Temizliği ve Hazırlıklar: Nevruz, yenilenmenin ve temizliğin simgesidir. Bu nedenle insanlar, bayram öncesinde evlerini iyice temizler ve düzenlerler. Evler, baharın taptaze havasını hissettirecek şekilde hazırlanır.

        İyilik ve Yardımlaşma: Nevruz, barış ve dayanışma bayramıdır. İnsanlar, aralarındaki kırgınlıkları geride bırakıp birbirlerine iyi dileklerde bulunur. Aileler, komşular ve dostlar bir araya gelir ve yemekler paylaşılır.

        Süregörme (Süregirme): Bu gelenek özellikle Türk ve Azerbaycan kültürlerinde yaygındır. Nevruz gecesi, insanlar ateşin etrafında toplanır, dilekler tutar ve ateşin üzerinden atlayarak kötü enerjilerden arındığına inanılır.

        Bahçeye veya Çimenlere Ekin Dikme: Baharın gelişini simgeleyen Nevruz’da, toprakla yeniden bağ kurmak amacıyla çeşitli bitkiler, çiçekler veya ağaçlar dikilir. Bu, yenilik ve doğanın uyanışını kutlamak için yapılan önemli bir ritüeldir.

        "Hızır" Ziyareti: Birçok halkta Nevruz'un Hızır ile ilişkili olduğuna inanılır. Hızır, halk arasında zor zamanlarda yardım eden, şifa ve bereket getiren bir figürdür. İnsanlar, Hızır'ın baharda geldiğine ve insanların dileklerini kabul ettiğine inanarak, bu dönemde ona dua ederler.

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