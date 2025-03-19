Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz Bayramı gelenekleri nelerdir, nasıl kutlanır?

NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?

Nevruz Bayramı, genellikle Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlar gibi geniş bir coğrafyada kutlanan geleneksel bir bahar bayramıdır. Nevruz, Farsça kökenli olup "yeni gün" anlamına gelir ve genellikle doğanın uyanışı, yenilenme ve yeniden doğuşun sembolü olarak kabul edilir.

NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMA RİTÜELLERİ

İkilik ve Barışa Yönelik Dua: Nevruz, insanların birbirlerine iyilik dilediği ve eski kırgınlıkları unuttuğu bir zaman dilimidir. Birçok topluluk, bu dönemde geçmişteki olumsuzlukları geride bırakıp barışa yönelik dualar eder.

Nevruz Sofrası: Nevruz’un en belirgin geleneklerinden biri, Nevruz sofrası kurmaktır. Bu sofrada, çeşitli tatlılar, ekmekler, pilavlar ve özellikle yeşil otlar, börekler ve nevruz tatlıları yer alır. Bu sofralar, bolluk, bereket ve birlikte geçirilen mutlu anları simgeler.

Kırmızı Yumurtalar ve Şekerlemeler: Nevruz’da genellikle kırmızıya boyanmış yumurtalar kullanılır. Bu, yaşamın ve doğanın devamlılığını simgeler. Ayrıca tatlılar ve şekerlemeler hazırlanarak insanlar birbirine ikramda bulunur.

Bahar Şarkıları ve Dansları: Nevruz'da çeşitli folklorik danslar ve şarkılar da önemli yer tutar. İnsanlar, geleneksel danslar eşliğinde eğlenir ve bayramın coşkusunu yaşarlar.

"Nevruz Ateşi" Etkinlikleri: Pek çok yerde, Nevruz’un gelişi ateş yakılarak kutlanır. Bu ateşin etrafında toplanan insanlar, ateşin üzerinden atlayarak temizlendiklerine ve kötü ruhlardan arındıklarına inanırlar.