Nevşehir'de genç kadın evinde ölü bulundu

Nevşehir'de Ebru D.'den (30) haber alamayan erkek arkadaşı Ömer M, mesajlarına cevap verilmemesi üzerine kadının Yeni Mahalle Lise Sokak'taki ikametine gitti.

Eve geldiğinde kapı üzerinde anahtarların takılı olduğunu fark eden Ömer M, alt komşusu B.K. ile birlikte daireyi kontrol etti.

ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

İkamete giren şahıslar, Ebru D'yi evin giriş holünde asılı vaziyette buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı üzerine soruşturma başlatıldı. Ebru D'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.