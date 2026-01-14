Habertürk
        Nevşehir'de genç kadın evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de genç kadın evinde ölü bulundu

        Nevşehir'de bir süredir kendisinden haber alınamayan genç kadın, evinin holünde asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 00:58 Güncelleme: 14.01.2026 - 00:58
        Genç kadın evinde ölü bulundu
        Nevşehir'de Ebru D.'den (30) haber alamayan erkek arkadaşı Ömer M, mesajlarına cevap verilmemesi üzerine kadının Yeni Mahalle Lise Sokak'taki ikametine gitti.

        Eve geldiğinde kapı üzerinde anahtarların takılı olduğunu fark eden Ömer M, alt komşusu B.K. ile birlikte daireyi kontrol etti.

        ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

        İkamete giren şahıslar, Ebru D'yi evin giriş holünde asılı vaziyette buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı üzerine soruşturma başlatıldı. Ebru D'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

