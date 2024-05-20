Nevşehir'de sığınmacılara su ve nikah zammı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, belediyenin toplantı salonunda kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yerel seçimlerin gerçekleştirildiği 31 Marttan itibaren kent için çalıştıklarını dile getiren Arı, sığınmacıların Nevşehirden gitmelerini istediğini belirtti.

Sığınmacıların su tarifesi ile resmi nikah işlemi ücretlerine zam yapacaklarını bildiren Arı, "Suyu çok israf ediyoruz. Bölgede en çok su sıkıntısı yaşayabilecek şehir Nevşehir, (Sığınmacıların su ücretleri) yüzde 250-300 zam yapacağız. Nikah ücreti 750 lira, onu da 15 bin lira yapıyoruz. Bol bol evlenebilirler. Bu şehirde bu konulardan dolayı huzursuz olan varsa başka şehre gidebilir." dedi.

Ruhsatsız iş yerlerini kapatacaklarını vurgulayan Arı, "Yabancı kimseye de ruhsat vermiyorum. Yüzde 53 bana bunun için oy verdi. Biz gereğini hep beraber yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.