Nevşehir'de temizlik görevlisi okulda ölü bulundu
Nevşehir'in Avanos ilçesinde çalıştığı okula giden temizlik görevlisi kazan dairesinde ölü bulundu
Giriş: 22.03.2026 - 06:38
Avanos ilçesi Özkonak beldesinde yaşayan 35 yaşındaki Erkan C, evden ayrılarak beldede çalıştığı Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi'ne gitti.
Akşam saatlerinde eve dönmemesi ve telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
YERE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU
AA'nın haberine göre ekiplerce yapılan aramada, Erkan C, görev yaptığı okulun kazan dairesinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesinin ardından okula gelen sağlık ekipleri Erkan C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erkan C'nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.
