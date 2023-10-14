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        Kapadokya manzarasıyla fotoğraf çekilirken 6 metrelik kayalıktan düştü

        TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gün batımını izlemek için Ankara'dan gelen Mehmet Sarıöz (53), fotoğraf çekilirken yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan düşüp yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:38 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:40
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        Kapadokya manzarasıyla fotoğraf çekilirken 6 metrelik kayalıktan düştü
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        TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gün batımını izlemek için Ankara'dan gelen Mehmet Sarıöz (53), fotoğraf çekilirken yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan düşüp yaralandı.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Kapadokya bölgesinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesi Kızılçukur mevkisinde meydana geldi. Kapadokya'ya gün batımını izlemek için gelen Mehmet Sarıöz, fotoğraf çekilirken yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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