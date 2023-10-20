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        Yem karma makinesine düşen besici öldü

        NEVŞEHİR'deyem karma makinesine düşen besici Levent Yener (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:50
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        Yem karma makinesine düşen besici öldü
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        NEVŞEHİR'deyem karma makinesine düşen besici Levent Yener (35), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında Avanos ilçesi Kalaba beldesinde meydana geldi. Hayvanlarına yem hazırlayan besici Levent Yener, dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yener, kurtarılamadı. Levent Yener´in cenazesinin beldede toprağa verileceği belirtildi. 

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