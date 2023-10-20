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        'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ATV sürücüsüne 30 bin TL ceza

        NEVŞEHİR'de,'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz ATV sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 30 bin 340 TL ceza uygulanıp, ATV'si de trafikten menedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 19:02 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:05
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        'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ATV sürücüsüne 30 bin TL ceza
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        NEVŞEHİR'de,'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz ATV sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 30 bin 340 TL ceza uygulanıp, ATV'si de trafikten menedildi.

        Olay, saat 16.00 sıralarında 2000 Evler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan ATV sürücüsü Y.M.E. (18), kaçmaya başladı. Plakası kapalı olan ATV sürücüsü, polisin takibi sonucu Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde yakalandı. Yapılan incelemede, sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücü Y.M.E.'ye 30 bin 340 TL para cezası uygulanırken, kullandığı ATV aracı da trafikten menedildi.

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