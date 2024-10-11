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        Nevşehir'de çerezlik kabak çekirdeği hasadı başladı

        NEVŞEHİR'de çerezlik kabak çekirdeği hasadına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:50
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        Nevşehir'de çerezlik kabak çekirdeği hasadı başladı
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        NEVŞEHİR'de çerezlik kabak çekirdeği hasadına başlandı. Vali Ali Fidan, "Kabak çekirdeği ile ülkemizin yüzde 37,5'i sadece şehrimizden sağlanmaktadır. Bu yıl da 22-23 bin ton dolayında kabak çekirdeği rekoltesinin gerçekleştirilmesini bekliyoruz" dedi.

        Merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde, çerezlik kabak çekirdeği hasadına başlandı. Hasada katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan, kentin tarım ürünleriyle de Türkiye'de önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Vali Fidan, il genelindeki tarımsal üretimin yaklaşık 3,5 milyon dekarlık alanda gerçekleştiğini, 20 bin çiftçi ailesinin geçimini tarımdan sağladığını belirterek, tarım alanlarının yüzde 53'lük bölümünde buğday, arpa ve yulaf gibi tahıl üretiminin yapıldığını söyledi.

        Vali Fidan, açıklamasında, "Tarım ürünleri çeşitliliği bağlamında da önemli bir merkez konumunda bulunan Nevşehir'de, 2023 yılı verilerine göre 45 bin ton düzeyindeki fasulye üretimi ile ülkemizde ilk sırada yer almaktayız. Yine yıllık 110 bin tonluk üzüm üretiminde, şıralık üzüm alanında da 2023 yılı verilerine göre Türkiye 1'incisi ve kurutmalık üzümde de ülkemizde 5'inci sırada yer almaktayız. Yüzde 40 oranında tamamlanan patates hasadı ile 2023 yılı verilerine göre Türkiye'de 7'nci sırada yer alan Nevşehir'de, bu yılki rekolte beklentimiz 450 bin ton civarında olması noktasında" diye konuştu.

        Vali Fidan, "Ülkemizin en önemli çerezlik kabak çekirdeği üretiminde de Nevşehir, ön sıralarda yer almaktadır. 2019 yılında coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen kabak çekirdeği ile ülkemizin yüzde 37,5'i sadece şehrimizden sağlanmaktadır. Bu yıl da 22-23 bin ton dolayında kabak çekirdeği rekoltesinin gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Bu yılki çerezlik kabak çekirdeği hasadının çiftçilerimize bol kazançlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Vali Fidan, daha sonra hasada katılıp, kabaktan çekirdek çıkarılma işlemini izledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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