Nevşehir'e şehit ateşi düştü

Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in şahadet haberini Nevşehir merkeze bağlı Özyayla köyünde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan baba İkram, anne Sevgi ve eşi Bahar İpek'in Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı. Şehit İpek'in babaevine Türk bayrağı asıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.