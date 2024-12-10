Şehit oğlunu son yolculuğuna 'Allah'ım cennetine al' diyerek uğurladı

ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutu gözyaşı döken Sevgi İpek, "Allah'ım oğlumu cennetine al, senin acına nasıl dayanırım?" dedi.

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi. Şehit İpek için merkeze bağlı Özyayla köyündeki Yukarı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Rasim Arı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, baba İkram, anne Sevgi ve eşi Bahar İpek ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende anne Sevgi İpek, oğlunun askeri montunu giydi.

'SENİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM' Şehidin annesi Sevgi İpek ile eşi Bahar İpek, Türk bayraklı tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Elinde oğlu ve gelininin fotoğrafını bulunduran Sevgi İpek, "Allah'ım oğlumu cennetine al, senin acına nasıl dayanırım?" dedi. Şehit eşi Bahar İpek ise "Ona nasıl veda ederim? Seni yalnız bırakmayacağım. Söz veriyorum, yanına geleceğim" diyerek gözyaşı döktü.