Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Şehit oğlunu son yolculuğuna 'Allah'ım cennetine al' diyerek uğurladı

        ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:05 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit oğlunu son yolculuğuna 'Allah'ım cennetine al' diyerek uğurladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutu gözyaşı döken Sevgi İpek, "Allah'ım oğlumu cennetine al, senin acına nasıl dayanırım?" dedi.

        Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi. Şehit İpek için merkeze bağlı Özyayla köyündeki Yukarı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Rasim Arı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, baba İkram, anne Sevgi ve eşi Bahar İpek ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende anne Sevgi İpek, oğlunun askeri montunu giydi.

        'SENİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM'

        Şehidin annesi Sevgi İpek ile eşi Bahar İpek, Türk bayraklı tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Elinde oğlu ve gelininin fotoğrafını bulunduran Sevgi İpek, "Allah'ım oğlumu cennetine al, senin acına nasıl dayanırım?" dedi. Şehit eşi Bahar İpek ise "Ona nasıl veda ederim? Seni yalnız bırakmayacağım. Söz veriyorum, yanına geleceğim" diyerek gözyaşı döktü.

        Namazın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 7 yıldır görev yapan şehit İpek'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Nevşehir'e şehit ateşi düştü
        Nevşehir'e şehit ateşi düştü
        Nevşehir'de mandırada sahte içki imal ettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına al...
        Nevşehir'de mandırada sahte içki imal ettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına al...
        Bazalt taş atıkları, seramik ve inşaat alanındaki kaygan zeminlere doğal çö...
        Bazalt taş atıkları, seramik ve inşaat alanındaki kaygan zeminlere doğal çö...
        Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Nizip Zeugma Hokey Takımı, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübüne devredildi
        Nizip Zeugma Hokey Takımı, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübüne devredildi
        Ters yönde seyreden alkollü sürücünün otomobile çarpması kameraya yansıdı
        Ters yönde seyreden alkollü sürücünün otomobile çarpması kameraya yansıdı