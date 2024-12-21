Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        NEVŞEHİR-Kayseriyolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada Deniz Kılıç (24) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR-Kayseriyolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada Deniz Kılıç (24) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolunda meydana geldi. E.O. idaresindeki 38 EN 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildeki Deniz Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü E.O., M.K. ve M.Y. Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Güney Kore heyeti halı dokuma kursiyerlerini ziyaret etti
        Güney Kore heyeti halı dokuma kursiyerlerini ziyaret etti
        Nevşehirli heykeltıraş, Yunan ve Mısır mitolojisindeki eserlerini yurt dışı...
        Nevşehirli heykeltıraş, Yunan ve Mısır mitolojisindeki eserlerini yurt dışı...
        NERO Başkanı Onur, Grand İsias Hotel davasında sanıklarının en ağır cezayı...
        NERO Başkanı Onur, Grand İsias Hotel davasında sanıklarının en ağır cezayı...
        Nevşehir'de depremzedenin perde dükkanında yangın
        Nevşehir'de depremzedenin perde dükkanında yangın
        CHP'li Adem: Tarım politikası sürdürülebilir değil
        CHP'li Adem: Tarım politikası sürdürülebilir değil