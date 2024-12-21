Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

NEVŞEHİR-Kayseriyolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada Deniz Kılıç (24) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolunda meydana geldi. E.O. idaresindeki 38 EN 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildeki Deniz Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü E.O., M.K. ve M.Y. Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.