Nevşehir beyaza büründü

Kentte etkili olan soğuk hava 3 gün önce yerini önce sağanağa ardından kara bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri, şehir içi yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

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