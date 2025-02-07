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        Nevşehir beyaza büründü

        NEVŞEHİR'de 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ile yüksek kesimler beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:05
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        Nevşehir beyaza büründü
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        NEVŞEHİR’de 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ile yüksek kesimler beyaza bürüdü.

        Kentte etkili olan soğuk hava 3 gün önce yerini önce sağanağa ardından kara bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri, şehir içi yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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