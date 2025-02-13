Eski eşini tabancayla vurarak öldürdü; kadının iş yerine sığınma anı kamerada (2)

Nevşehir’desokakta karşılaştığı eski eşi Emre Y. tarafından tabancayla vurulan Servet Nur Şahin (26), kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Emre Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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