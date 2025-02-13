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        Eski eşini tabancayla vurarak öldürdü; kadının iş yerine sığınma anı kamerada (2)

        KURTARILAMADINevşehir'desokakta karşılaştığı eski eşi Emre Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 02:48 Güncelleme: 13.02.2025 - 02:48
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        Eski eşini tabancayla vurarak öldürdü; kadının iş yerine sığınma anı kamerada (2)
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        KURTARILAMADI

        Nevşehir’desokakta karşılaştığı eski eşi Emre Y. tarafından tabancayla vurulan Servet Nur Şahin (26), kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Emre Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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