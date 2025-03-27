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        Bayramda Kapadokya'da yüzde 80 doluluk beklentisi

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bayram hareketliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:45
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        Bayramda Kapadokya'da yüzde 80 doluluk beklentisi
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        TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bayram hareketliği yaşanıyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "Bayramda Kapadokya'da yüzde 80 civarında bir doluluk bekliyoruz. Çünkü rezervasyonlarda bu yönde. İç pazar yoğunluğu yaşanacak" dedi.

        Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilini Kapadokya'da geçirmek isteyen turistler, bölgedeki otellere rezervasyonlarını yaptırıyor. KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, "Kapadokya'da bir yoğunluk var ama esas hedefimiz bayram. Bayramda Kapadokya'da yüzde 80 civarında bir doluluk bekliyoruz. Çünkü rezervasyonlarda bu yönde. İç pazar yoğunluğu yaşanacak. Yabancı turistlerde de bir hareketlilik var. Standart Asya, Kore ve Japonya pazarı ve bununla beraber Malezya ile Endonezya'dan misafirlerimiz var. Ama bayramda yerli misafirlerimiz olacak. Bölgemizdeki 800 civarındaki konaklama tesisinin doluluk oranları da yüzde 80'leri bulacak diye bekliyoruz. Kapadokya bölgesinde her bütçeye uygun konaklama tesisi mevcut. Mağara otellerimiz ve 5 yıldızlı uluslararası zincir otellerimiz ile küçük otellerimizle birlikte 40-200-300 euroya ulaşan bir fiyatlandırma var" dedi.

        'KAPADOKYA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR'

        Göreme beldesinde turizm işletmecisi İsmail Sucu ise "Kapadokya, UNESCO'nun hem doğal ve hem de kültür mirası listesinde bulunması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Özellikle bayram dönemlerinde de bu bereketliliği görmekteyiz. Bununla beraber bayram tatili süresince bölgemizdeki konaklama tesislerine bölgesel noktalarda baktığımızda yüzde 70-85 arasında bir doluluk yaşandığını gözlüyoruz. Bunun ileriki günlerde yüzde 100'ler seviyesine ulaşacağına inanıyorum" diye konuştu.

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