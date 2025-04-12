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        Badem bahçesinde saman ve araç lastiğiyle 'don' önlemi

        NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde Oruç Bilen, badem bahçesini don tehlikesine karşı korumak için sabah saatlerine kadar saman ve araç lastiği yaktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:50
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        Badem bahçesinde saman ve araç lastiğiyle 'don' önlemi
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        NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde Oruç Bilen, badem bahçesini don tehlikesine karşı korumak için sabah saatlerine kadar saman ve araç lastiği yaktı.

        Kent genelinde soğuk hava etkili olurken, Gülşehir ilçesi Dadağı köyünde badem yetiştiriciliği yapan Oruç Bilen, dün akşamdan başlayıp sabaha kadar saman balyaları ve kullanılmış araç lastikleri yaktı. Tütsüleme yöntemiyle bahçesini don zararından korumaya çalıştığını ifade eden Bilen, dumanın bahçeyi sarmasını sağladığını aktardı. Badem ağaçlarının dondan zarar görmesini engellemek için çaba gösterdiği belirten Bilen, "Bademlerin soğuk alıp almadığını ilerleyen günlerde göreceğiz. Ancak elimizden geleni yaptık" dedi.

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