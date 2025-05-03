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        Nevşehir'de battaniyeye sarılıp toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu

        NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde, battaniyeye sarılıp toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 12:25 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:30
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        Nevşehir'de battaniyeye sarılıp toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu
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        NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde, battaniyeye sarılıp toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu.

        Karapınar beldesinde 1 Mayıs'ta hayvanlarını otlatan çoban, battaniyeye sarılı toprağa gömülmüş halde erkek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde cesedin, silahla karnından vurulması sonucu öldüğü tespit edildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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