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        Nevşehir'de sıcak hava balonları için yerli yakıt tankı üretildi

        NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde kurdukları merkezde 2019'da ilk yerli milli sıcak hava balonu ile sepetlerini üretmeye başlayan firma, bu kez de balonlarda kullanılan yakıt tanklarını yerli ve milli olarak üretti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 17:24 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:30
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        Nevşehir'de sıcak hava balonları için yerli yakıt tankı üretildi
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        NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde kurdukları merkezde 2019'da ilk yerli milli sıcak hava balonu ile sepetlerini üretmeye başlayan firma, bu kez de balonlarda kullanılan yakıt tanklarını yerli ve milli olarak üretti.

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 2019 yılında ilk yerli ve milli sıcak hava balon ve sepetini üreten firma, bu yıl Avanos ilçesine kurdukları işletmede balonlar için yakıt tankı üretmeye başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, "2019 yılında başladığımız sıcak hava balon sepeti üretimine pandemi dönemine rağmen kısa sürede genişlettik. Sıcak hava balonculuğunun dünya genelinde en yoğun olarak yapıldığı ülkemiz başta olmak Meksika, Mısır ve Tanzanya'da ürettiğimiz balon sepetleri gökyüzünü süslemeye devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere ve Avrupa ülkelerinden ithal ettiğimiz sıcak hava balonlarında bulunan yakıt tanklarını da artık biz üretmeye başladık" dedi.

        '45 KİLOGRAMA ÇIKARMAYI BAŞARDIK'

        Yakıt tanklarının dünyada kullanıma hazır hale geldiğini aktaran Aydoğan, "En büyük yakıt tankı 41 kilogramlık olarak kullanılmaktaydı. Biz bunu 45 kilograma çıkarmayı başardık. Yolcu uçuşları, özellikle yaz aylarında fazla olmaktadır. Ülke olarak da baktığınızda sadece ülkemiz değil Mısır, Ürdün, Umman gibi ülkelerde de yaz aylarında pek uçuş olmasa da nisan, mayıs ve haziran aylarında çok oluyor. Dolayısıyla yakıt tankının büyük olması, pilotun daha uzun yani bir saatlik uçuşunu çok rahatlıkla tamamlayabilecek yakıt seviyesinde bulunmasını sağlıyor. Aynı zamanda teknik olarak gördüğümüz ve daha iyileştirilebilecek noktalarda dokunuşlar yaparak, tasarım anlamında da iyileştirmeler yapıldı. İlk etapta bu yıl içerisinde 300 olarak planladığımız üretimimizi önümüzdeki yıl itibarıyla da yaklaşık 500 üretimde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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