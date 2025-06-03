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        Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

        NEVŞEHİR'de, süt tankeri ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 19:01 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:01
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        Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
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        NEVŞEHİR'de, süt tankeri ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Hacıbektaş ilçesi Avuç köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen süt tankeri ile Fedai Çelebi yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobildeki Fedai Çelebi ile yanında yolcu olarak bulunan Ruhande Tandoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler kaza yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, tanker şoförü gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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