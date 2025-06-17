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        Nevşehir'de evden hırsızlık kamerada

        NEVŞEHİR'degiydikleri siyah çarşafla girdikleri evden 45 bin TL para çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:20
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        Nevşehir'de evden hırsızlık kamerada
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        NEVŞEHİR'degiydikleri siyah çarşafla girdikleri evden 45 bin TL para çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, merkez ilçeye bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Siyah çarşaf giyip kendilerini gizleyen 2 kişi, iki katlı bir evin alt katına girerek yaklaşık 45 bin TL para çaldı. Ev sahiplerinin yaptığı kontrolde, binada bulunan diğer dairenin de kapısının zorlandığı tespit edildi. Mahallede bulunan evlerin kapısını levye ile zorlayan çarşaflı hırsızların görüntüleri, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 şüphelinin evlere girmeye çalıştığı görüldü. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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