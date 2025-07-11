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        Türkiye Ralli Şampiyonası Kapadokya Rallisi başladı

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 'Türkiye Ralli Şampiyonası Kapadokya Rallisi' başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:03 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:05
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        Türkiye Ralli Şampiyonası Kapadokya Rallisi başladı
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        TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da ‘Türkiye Ralli Şampiyonası Kapadokya Rallisi’ başladı.

        Kapadokya bölgesinde bulunan Kayaşehir’de ‘Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4’üncü yarışı olan Kapadokya Rallisi, 39 ekibin katılımıyla seremonik start ile başladı. Törene Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve davetliler katıldı. Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Bu kadar güzel bir tarihten, bu kadar güzel bir coğrafyadan, Kapadokya'dan bahsediyoruz. Birçok güzelliğe sahip olmasının yanında aslında daha fazla kendinin reklam yüzü olması gereken Kapadokya'nın bilinen tarafına ilave noktalarının da bilinmesi gereken bir bölgede bu yarışma gerçekten o anlamda Nevşehir'in o güzelliğini tarihini, turizmini ve doğal güzelliklerini ortaya koyacak bir yarışma. Geçen yıl ilk adımı attığımızda mahalli bir yarıştı. Aslında bir hevesti. ‘Bu bölgenin güzelliğinin hem otomobil sporunu sevenlere hem de beraberinde takip edip de dünyanın farklı noktalarında bu sporu takip edenlere o tarihi doğal güzellikleri yansıtabilir miyiz?’ diye bir adım atmıştık. Ama o gün inanmıştık. Sadece bu mahalli bir yarış olarak kalmayacak, mutlaka ulusal takvime girecek diye bir düşüncemiz vardı. Geçen yılki organizasyon gayet güzeldi” ifadelerini kullandı.

        TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise, “Geçen sene aday yarışı olarak mahalli statüde bu yarışı gerçekleştirmiştik. Hem gerçekleştirilen yarışın kalitesi ve tabii ki Nevşehir'in, Kapadokya'nın ülkemiz açısından değeri ve spor turizmi açısından da bizim öncelikli alanlarımızdan biri olması nedeniyle Kapadokya'ya bu sene ulusal bir yarış verdik. Petrol Ofisi Ralli Şampiyonası'nın 7 ayağından bir tanesi bu sene burada gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada karşılanmamız çok sıcak şekilde gerçekleşti” diye konuştu.

        Başkent Turing Spor Kulübü tarafından düzenlenen sezonun ilk toprak rallisi, cumartesi günü 6, pazar günü de 4 etabın geçilmesinin ardından Kayaşehir'deki ödül töreni ile son bulacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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