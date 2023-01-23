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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Nevşehir'de soruları yanıtladı:

AA

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Nevşehir'de soruları yanıtladı:

NEVŞEHİR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altılı masanın 30 Ocak'taki toplantısında cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bir açıklama yapılmayacağını söyledi.

Karamollaoğlu, Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki bir otelin konferans salonunda basına kapalı düzenlenen "Şuurlu Öğretmenler Derneği 9. Eğitim Kampı" programına katıldı.

Karamollaoğlu, programdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun "30 Ocak'ta yapacağınız toplantının ardından cumhurbaşkanı adayınız açıklanacak mı?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, "30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğindeki politikalar görüşülecek. Onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili bir açıklama henüz 30 Ocak'ta olmayacak. Ama önümüzdeki toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı. Tabii o zaman olabilir." dedi.

"Aday konusundaki kriterleriniz nelerdir?" şeklinde soruyu da Karamollaoğlu, "Bugüne kadar yapılan çalışmalarda ortaya konulan politikalara uyum sağlaması gerekecek. Tabii herkes aynı şeyi söylüyor. Seçilebilir olma ihtimali yüksek olacak." diye yanıtladı.

Karamollaoğlu, bir soru üzerine de altılı masanın gündeminde HDP ile görüşme konusunun yer almadığını dile getirdi.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda sonucun çıkmasını bekliyor musunuz?" sorusu üzerine de Karamollaoğlu, "Aslında bekliyoruz. Yani anketlerde öyle bir ihtimal güçlü gözüküyor ama tabii yüzde 100 bir şey söylemek de mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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