Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda depremzedeler için dua edildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 3 gün tutulan Hızır orucunun ardından Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda depremzedeler için "Hızır duası" yapıldı.

Alevi dedesi Ali Yücesoy tarafından yapılan duaya Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, İlçe Müftüsü Fecri Han, kurum amirleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Depremzedeler ile devlet ve milletin birliği için yapılan duanın ardından katılımcılara helva ve lokma ikram edildi.

Alevi inancına göre Hızır orucu, yardımlaşma ve sosyal dayanışmanın artırılması, darlığa düşenlere "Hızır gibi" yetişilmesi amacıyla tutuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.