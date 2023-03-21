Kızılırmak'ta kaçak yollarla balık avlayan 4 şüpheli yakalandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kaçak yollarla balık avlayan 4 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir ilçesinin Tuzköy Mahallesi'nde kaçak avcılığı önlemek amacıyla devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, Kızılırmak'ta balık avlayan şüphelilerle karşılaştı.

İsimleri belirtilmeyen şüphelilerin kullandığı 2 tekne ile kaçak avladıkları 83 balığa el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

El konulan balık ve malzemeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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