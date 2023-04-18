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Nevşehir'den kısa kısa

AA

Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, belediye ekiplerinin çalışmalarını incelemek amacıyla ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savran, kentin çeşitli noktalarında belediye ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni ziyaretinde esnaf ve vatandaşla sohbet eden Savran, çocukların ilgisiyle karşılaştı.

Çocuklar, yenilenen oyun parkları ve sunulan imkanlardan dolayı Savran'a teşekkür etti.

Çat kapı ziyaret ettiği ev sakinleri ile de görüşen Savran, kahve ve lokum hediye etti.

- Karacaşar Kültür Merkezi açıldı

Gülşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Karacaşar Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Karacaşar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan merkezin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından merkez açıldı.

Törene AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Emre Çalışkan, MHP Nevşehir milletvekili adayı Filiz Kılıç ve MHP İl Başkanı Adnan Doğu da katıldı.

- Çocuklar "23 Nisan Şenliği"nde eğlenecek

Nevşehir Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Şenliği" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzikal, çeşitli gösteri ve oyunların gerçekleştirileceği etkinliğe katılım ücretsiz sağlanacak.

23 Nisan Pazar günü yapılacak etkinlikte, tırmanma duvarı, kaydırak, rodeo, dart, timsah parkurunun oluşturulacağı alanda çocuklar mobil sinema keyfini de yaşayacak.

Ödüllü yarışmaların düzenleneceği şenlikte çocuklara Nevşehir Belediyesi tarafından ikramlarda bulunularak çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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