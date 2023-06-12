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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de selden etkilenen 3 ilçede zarar tespit çalışmaları sürüyor

AA

Nevşehir'de selden etkilenen 3 ilçede zarar tespit çalışmaları sürüyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Acıgöl, Kozaklı ve Avanos ilçelerinde selin ardından oluşan zararın tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Becel, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi'nin açılışında, sağanağın sadece Nevşehir değil Türkiye genelinde etkili olduğunu belirtti.

Bu yağışların mevsimlerin değişmesinin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Becel, "En son yaşadığımız yağışlardan dolayı Acıgöl, Kozaklı ve Avanos ilçelerimizde beş ev ve tarlada su baskınları yaşadık fakat ciddi bir zarar yok. AFAD tarafından tespitler yapılıyor. Ürünlerle ilgili zarar tespitleri, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yağışlar bittikten sonra yapılıyor ve bunlarla ilgili zarar ödemesi zaten AFAD bütçesinden tüm vatandaşlarımıza yapılıyor." diye konuştu.

Yağışların bir süre daha devam edeceğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunan Becel, "Bu hafta da yağışlı geçecek. Bütün ekiplerimiz, AFAD, İl Özel İdare, belediyelerimiz selin yarattığı olumsuzlukları giderme noktasında zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar, mesailerine devam ediyorlar." dedi.

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